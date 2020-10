I Carabinieri di Acqui Terme, al termine degli accertamenti scaturiti dalla querela sporta da una 48enne, hanno deferito in stato di libertà per maltrattamenti in famiglia un romeno 39enne con pregiudizi di polizia che, nel corso di una lite scaturita per futili motivi, provocava lesioni alla convivente.

La donna, dopo essere stata trasportata presso il locale ospedale per le cure del caso, dove le venivano riscontrate lesioni giudicate guaribili in dieci giorni, di concerto con il locale Servizio Sociale e lo Sportello Antiviolenza, veniva accompagnata presso una struttura protetta in Codice Rosso