I Carabinieri Forestali di Stazzano hanno denunciato per abbandono di rifiuti speciali non pericolosi un 46enne, per avere sversato circa 10 metri cubi di rifiuti lungo la Strada Provinciale 141 di Cassano Spinola, fra i quali anche documenti da cui emergevano i suoi dati personali.

L’uomo è stato multato con una contravvenzione di 600 euro.