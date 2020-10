Nella giornata di oggi, Giovedì 1′ ottobre, l’Amministrazione comunale di Tortona ha inaugurato la rinnovata area gioco presso i giardini Papa Giovanni XXIII, all’incrocio con corso Alessandria.

L’intervento è stato finanziato con la somma di 10 mila euro riservata all’iniziativa del “bilancio partecipato” approvata dallo scorso Consiglio comunale ed il progetto, presentato da Matteo Rivabella, scelto tramite voto popolare online sul sito web del Comune.

I lavori hanno riguardato la sistemazione di parte del vialetto, l’installazione di due nuove panchine, due punti luce e soprattutto la realizzazione di un’area gioco per bambini con pavimentazione “anti trauma” in gomma colata colorata a pastello con disegni e strutture ludiche. Principale obiettivo dell’intervento, come sottolineato dal Sindaco Federico Chiodi e dall’Assessore ai Lavori pubblici Mario Galvani è effettuare il primo passo per restituire decoro all’intera area.