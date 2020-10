Dopo il successo delle Giornate FAI all’Aperto svoltesi nell’ultimo week-end di giugno, le Giornate FAI d’Autunno, evento nazionale che si svolge ormai da un decennio, vogliono dimostrare ancora una volta che il desiderio di fruizione del nostro patrimonio culturale può convivere con le norme sanitarie di COVID-19.

L’edizione 2020 è dedicata a Giulia Maria Crespi, scomparsa lo scorso luglio, Fondatrice e Presidente Onoraria del FAI , Fondo Ambiente Italiano.

Il FAI, Fondo Ambiente Italiano, propone un evento su prenotazione consigliata, per la prima volta in due week-end e non in uno, per fare in modo che quanta più gente possa godere della bellezza e dell’offerta culturale.

La Delegazione FAI, Fondo Ambiente Italiano, di Tortona aderendo, come sempre, a questo evento nazionale, propone le seguenti aperture:

Il week-end del 17 e 18 ottobre p.v. saranno aperti due beni e precisamente la Chiesa di Santa Maria Assunta (punto di accoglienza) e l’Oratorio di San Francesco a Pontecurone. Le aperture saranno dalle ore 15,00 alle 18,00 in entrambi i giorni. Il week-end del 24 e 25 ottobre p.v. saranno aperti quattro beni e precisamente l’ex Convento dell’Annunziata (punto di accoglienza), il Teatro Civico e il Ridotto, la Biblioteca Civica “Tommaso de Ocheda” e Palazzo Guidobono con il Museo Archeologico in allestimento, tutti in Tortona. Le aperture saranno dalle ore 15,00 alle 18,00 del sabato e dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 18,00 della domenica.

Le visite saranno su prenotazione con un contributo libero a partire da 3,00 euro che andrà a sostenere le attività istituzionali della nostra Fondazione. Come potete immaginare anche il FAI in questo periodo, come altre organizzazioni culturali, sta attraversando un grave momento di crisi economica.

Sarà anche l’occasione per provvedere al rinnovo della tessera FAI e per chi non è ancora iscritto l’occasione per iscriversi con quote agevolate. Inoltre, con questo evento, il FAI desidera esprimere la propria gratitudine nei confronti dei medici, infermieri e personale sanitario offrendo loro la tessera d’iscrizione annuale, presentando i documenti attestanti la propria professione (tesserini di appartenenza agli ordini, badge) presso i Beni FAI o durante le Giornate FAI, e solo previa prenotazione on-line alle visite.

Le prenotazioni si potranno effettuare sul portale: www.giornatefai.it

a partire dal 6 ottobre sino ad esaurimento posti. La prenotazione serve per monitorare la disponibilità dei posti onde evitare assembramenti e per prendere anche visione della normativa richiesta sulla sicurezza. Il FAI fornirà ai visitatori un’informativa comprendente tutte le misure di sicurezza predisposte per la visita.

La prenotazione è consigliata per avere la certezza di poter accedere al luogo. Nel caso fossero esauriti i posti su prenotazione e’ possibile, tuttavia, presentarsi all’ingresso del luogo ove si potrà chiedere ai Volontari di occupare i posti liberi.

Come sempre, tutti i Volontari della nostra Delegazione sono a completa disposizione sia per accogliervi al vostro arrivo nell’area ricezione (per Pontecurone la Chiesa di Santa Maria Assunta e per Tortona l’ex Convento dell’Annunziata) e darvi tutte le informazioni necessarie ed utili per una visita in completa sicurezza.

Ringraziamo da subito tutti coloro che permettono lo svolgersi dell’evento “Giornate FAI d’Autunno”, vale a dire:

per Pontecurone: il Parroco Don Loris Giacomelli, il Sindaco Dott. Rino Feltri, gli amici dell’Associazione Culturale “Il Paese di Don Orione Onlus” e della Biblioteca “A. Castelli”, che faranno anche da Narratori/Ciceroni;

per Tortona: il Sindaco Prof. Federico Chiodi, il Vice Sindaco e Assessore alla Cultura Sig. Fabio Morreale, il Presidente del Consiglio Comunale Dott. Giovanni Ferrari Cuniolo e tutti gli amici e i volontari della Biblioteca, del Teatro Civico e di Palazzo Guidobono, che saranno anche tra i Narratori/Ciceroni dei luoghi.

Inoltre, si ringrazia per la collaborazione e l’assistenza la Croce Rossa Italiana – Comitato di Tortona, partner del FAI per questa edizione delle Giornate FAI d’Autunno e l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia di Tortona.

Un ringraziamento speciale anche a tutti i Visitatori e viva il FAI!

Vi aspettiamo numerosi.

Piero Massiglia Capo Delegazione FAI di Tortona