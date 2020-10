La Torre Civica si illuminerà di bianco per il cancro al polmone. Anche la Città di Casale Monferrato, infatti, ha aderito alla campagna nazionale Illumina novembre, che prevede di “vestire” di bianco case, monumenti o palazzi in tutta Italia.

«Abbiamo accolto con convinzione la richiesta della Alcase Italia – ha spiegato il vicesindaco Emanuele Capra – perché, nonostante la giusta attenzione che in questi mesi stiamo ponendo al CoronaVirus, non dobbiamo dimenticare che altre malattie continuano a colpire molte persone. A Casale Monferrato il luogo scelto per inviare un messaggio forte di condivisione della campagna Illumina novembre sarà il simbolo della città: la Torre Civica».

Il monumento, grazie alla collaborazione e disponibilità di Amc, sarà illuminato di bianco dal 1° al 16 novembre.