Un infarto fulminate che non gli ha lasciato scampo. Così è deceduto il Comandante dei Carabinieri di Sale (nella foto in alto) , Sergio Siligardi, maresciallo maggiore a capo della stazione di uno dei maggiori Comuni del Tortonese, conosciuto e stimato da tantissime persone per la grande professionalità ma al tempo stesso per la grande umanità di cui era capace. Originario di Genova, viveva a Sale da circa 10 anni ed era stato nominato alla guida di questa sede.

La morte é arrivata all’improvviso e la notizia si è diffusa in tutto il paese suscitando profondo cordoglio.

«In questo triste momento – dichiara si internet il Sindaco Rina Arzani – l’amministrazione comunale e tutta la comunità salese si stringono alla famiglia e all’Arma dei carabinieri per la prematura scomparsa del comandante Siligardi e porgono le più sentite condoglianze».

Sergio Siligardi era figlio unico e oltre ai genitori lascia la moglie Milva e i figli Alessandro e Stefano.