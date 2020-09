A passi lenti prosegue la riqualificazione dell’ospedale di Tortona e, un poco alla volta, i vari tasselli iniziano a prendere forma.

Da lunedì, finalmente, ha completamente riaperto, a tutti gli effetti, il reparto di Ortopedia che può disporre di nuovi letti.

A dire il vero, il reparto, almeno per quanto riguarda visite ed interventi chirurgici in sala operatoria, era già funzionante dall’inizio dell’estate, ma i malati oggetto di questi ultimi, a quanto ci risulta, venivano ricoverati presso il reparto di Medicina, a causa di una cronica mancanza di medici in servizio presso l’ospedale di Novi Ligure, dove si recavano al lavoro gli ortopedici tortonesi.

Ora l’Asl sembra aver risolto anche questo problema e così l’Ortopedia a Tortona, ha potuto riprendere la sua piena funzionalità.

Il reparto di Ortopedia al primo piano dell’ospedale “Santi Antonio e Margherita” dove c’era il Day Hospital è stato arricchito di ben 17 letti, di cui due però destinati nella cosiddetta “zona grigia” cioé per quei malati che sono stati sottoposti al tampone e in attesa di riscontro.

La notizia è molto importante perché in un periodo come questo, dove la crescita di nuovi infetti al Covid-19 è in costate aumento, aprire nuovi reparti non-Covid in ospedale significa che – quasi certamente – l’ospedale di Tortona, anche in caso di “seconda ondata” non dovrebbe più essere trasformato in Covid-Hospital.