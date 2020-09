Nei giorni scorsi una giornalista turistica della Lonely Planet, guida tra le più prestigiose e accreditate al mondo, è stata a Imperia per sopralluoghi mirati per raccogliere spunti su come organizzare al meglio il soggiorno, tra consigli locali, curiosità, informazioni e note di colore.

La giornalista ha richiesto assistenza all’Ufficio Turismo del Comune di Imperia. Sulla base delle indicazioni ricevute è stato quindi predisposto un piano di visita coordinato tra la costa, il centro e l’entroterra, tutti luoghi che si caratterizzano per la loro bellezza dal punto di vista culturale, naturalistico e paesaggistico.



Durante le visite la giornalista ha mostrato grande apprezzamento per i musei cittadini e per i borghi dell’entroterra. Tra i tanti luoghi visitati: il Santuario di Montegrazie, la suggestiva chiesetta di Sant’Andrea a Moltedo, immersa nel verde degli ulivi, e la Torre Antibarbaresca di Torrazza, dalla quale si gode di una splendida vista sulla vallata e sul mare.

Accompagnata dall’Assessore alla Cultura Marcella Roggero, la giornalista ha visitato inoltre Villa Grock, il MACI- Villa Faravelli e il Museo Navale. I sopralluoghi sono stati anche occasioni per visitare i suggestivi borghi marinari di Porto Maurizio e Oneglia e per immergersi nell’atmosferma magica del Parasio.

“C’è sempre maggiore interesse per la Città di Imperia. Se fino a pochi anni fa le guide si soffermavano sulle località più note della Riviera, ora l’attenzione si è spostata sull’autenticità del nostro territorio. Da due anni abbiamo completamente rivisto il nostro storytelling turistico, soprattutto sui social network, puntando sulle unicità di cui andiamo orgogliosi. I dati, nonostante le grandi difficoltà legate all’emergenza sanitaria, ci restituiscono un’estate che ha confermato la vocazione turistica della città. Per allungare la stagione, inoltre, da oggi iniziano i week-end di “Imperia Extra Taste”, una formula innovativa che combina il soggiorno con le esperienze, per vivere la città in autunno tra enogastronomia, natura, sport e cultura”, commenta l’assessore Gianmarco Oneglio.