Diverse telefonate in redazione per un episodio che ha suscitato sicuramente un po’ di apprensione e mentre stiamo scrivendo questo articolo non si è ancora concluso. Episodio che ha visto protagonista un cittadino bulgaro di circa 50 anni non residente in città.

Secondo la prima sommaria ricostruzione, l’uomo stava chiedendo l’elemosina ai passanti e pare, agli avventori di un bar in piazza Duomo, quando è successo il caos: ha iniziato a urlare e si è gettato sopra un’auto proveniente da corso Leoniero e diretta verso via Pellizzari.

E’ accaduto poco dopo le 18,30 di oggi, martedì 8 settembre, proprio mentre il centro cittadino di Tortona, a quell’ora, è pieno di gente.

In tanti hanno assistito alla scena e qualcuno ha avuto la prontezza di dare l’allarme e chiamare subito gli agenti della Polizia Municipale di Tortona che sono subito intervenuti e si sono presi cura dell’uomo: prima hanno cercato di calmarlo facendolo allontanare dai portici dove c’era molta gente e portandolo verso la cattedrale e poi lo hanno convinto a seguirlo al Comando in via Anselmi, dove sarà identificato e verrà steso un verbale.

Secondo la prima sommaria ricostruzione sembra comunque che lo straniero non abbia riportato ferite visibili dall’impatto con l’auto grazie anche al conducente che si è accorto di quello che stava succedendo e ha avuto la prontezza di frenare.