A volte la convivenza tra un fratello e un sorella rispettivamente che vivono sotto lo stesso tetto da tantissimo tempo, non è sempre idilliaca e inevitabilmente ci sono momenti di attrito come capita in tutte le famiglie, ma fino a quando lo scontro rimane verbale le cose bene o male, si possono aggiustare, quando invece il fratello di 31 anni esagera, perde la pazienza e alza le mani sulla sorella minore, di 27, schiaffeggiandola, ecco che, forse, prima che la situazione possa degenerare è il caso di di intervenire.

Lo hanno fatto i Carabinieri Pontecurone, coadiuvati dai colleghi del NOR di Tortona, che hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Alessandria il fratello di 31 anni, con precedenti di polizia, che aveva aggredito la sorella convivente, procurandole lievi lesioni personali.

E’ accaduto, infatti, che la ragazza, dopo aver ricevuto alcuni schiaffi dal fratello è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale di Tortona dove i medici hanno subito compreso che ferite e contusioni (seppur lievi e con una prognosi di pochi giorni di guarigione) erano causate da schiaffi e hanno fatto intervenire i Carabinieri che hanno parlato con la ragazza la quale denunciava i reiterati maltrattamenti verbali subiti nel corso degli anni.

Fino a poco prima solo verbali, ma ora dalle parole, secondo l’accusa, il fratello è passato alle vie di fatti, di la denuncia per maltrattamenti.

