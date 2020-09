Ore 10 del mattino di un qualsiasi giorno feriale: praticamente tutti i bar (o quasi) lungo la via Emilia sono pieni di clienti, le code all’esterno degli uffici postali, dell’Agenzia delle entrate in via Emilia e di molte banche sono numerose, così come in discreto numero sono i barboni che chiedono l’elemosina sotto i portici o all’esterno dei supermercato ma non danno fastidio più di tanto perché non sono petulanti e sembrano integrati nel tessuto urbano con le strade frequentate da tanta sono gente tranquilla che passeggia: mamme coi le carrozzine, anziani seduti sulle panchine e tanti altri.

L’atmosfera è quella di una città tranquilla ma anche molto viva perché all’interno di molti negozi i clienti non mancano.

Questa la situazione che si respira a Tortona quasi ogni mattina.

A dire il vero succede già da diverse settimane e ce ne accorgiamo ogni volta che usciamo a fare una passeggiata, ma oggi le persone sembravamo molto più numerose del solito.

Non c’è il mercato di piazza Milano che si svolge il mercoledì e sabato ma solo qualche banchetto di “Campagna Amica” in piazza Gavino Lugano, che ci è parsa anche più affollata del solito.

Per una volta ci siamo spogliati della nostra veste di abitanti di tortonese abbiamo cercato di vedere la città con gli occhi esterni, come quelli di un turista che arriva per la prima volta a Tortona: avrebbe notato un centro cittadino vivo, pieno di gente e a misura d’uomo.

Tutti ovviamente ligi alle norme anti-Covid, con mascherina al seguito e in molti casi indossata anche quando se ne può fare a meno e la distanza è superiore due metri, ma meglio così.

Passeggiando in via Emilia e nelle strade laterali abbiamo osservato i volti delle persone sedute ai tavolini dei bar, alcune note altre un po’ meno, ma tutte tranquille, con lo sguardo disteso e il sorriso.

Certo il fatto che a Tortona ci siano soltanto cinque malati da Coronavirus mette più tranquilli, ma noi crediamo che questo sia soltanto uno dei tanti fattori che fanno di Tortona una città viva e pulsante come mai – forse – era stata in passato, con tante persone che amano passeggiare e frequentare il centro anche solo per dare un’occhiata ai negozi o fermarsi a sorseggiare una bibita al tavolino di un bar.

Sarà stata la paura del Covid, sarà che tanti sono andati in ferie in Italia o sono rimasti nella zona, fatto sta che mai, dopo il lockdown abbiamo visto così tante persone in centro alle dieci del mattino!

Tutti rispettosi delle distanze ma, al tempo stesso, tutti felici di vivere in una città tranquilla come Tortona.

Al pari di tante cattive notizie, questa, seppur non sia qualcosa di eclatante, ci sembrava giusto segnalarla.