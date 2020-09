È iniziata questa settimana la campagna di test sierologici per Covid-19 sul personale della Polizia Municipale di Novi Ligure. Realizzato sulla base del protocollo sottoscritto da Asl AL e Polizia Municipale, il progetto recepisce le indicazioni della delibera emanata dalla Giunta Regionale il 23 maggio scorso con la quale la Regione Piemonte ha ampliato il piano di screening a categorie strategiche come le forze dell’ordine e altro personale che opera a contatto con i cittadini.

L’indagine sanitaria si è resa possibile anche grazie alla raccolta fondi per il laboratorio analisi dell’Ospedale San Giacomo di Novi Ligure avviata dal Comune nel mese di marzo.

Il test viene effettuato prelevando un campione di sangue venoso ed è in grado di evidenziare la presenza di anticorpi IgG nel caso di avvenuta infezione da Covid-19. In caso di esisto positivo, nelle 24 ore successive seguirà un approfondimento che prevede l’esecuzione di un tampone rino-faringeo per accertare o escludere un contagio recente.

Ufficio stampa Comune di Novi Ligure