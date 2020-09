La morte di un figlio è forse il dolore più grande che un essere umano può sopportare ed è anche per questo, che ieri, sera, tantissimi abitanti di Pontecurone e una marea di gente, anche se non ha potuto entrare in chiesa per partecipare al Rosario, come testimoniano le immagini, ha voluto essere presente per testimoniare la propria vicinanza alla famiglia in questo terribile momento di grande dolore.

A Pontecurone, ieri sera sono arrivati in tantissimi anche solo per essere presenti e, in qualche modo, essere vicini al dolore dei familiari per la perdita di Luca Bassi, il ragazzo di 13 anni deceduto lunedì mattina a Forlì, unica vittima di un grave incidente stradale che vede il padre, Emiliano ancora ricoverato in Rianimazione presso l’ospedale di Cesena.

Soltanto una piccola parte delle tantissime persone presenti ieri sono riuscite ad entrare in chiesa, tutte le altre sono rimaste fuori, nella centralissima via Roma, in silenzio, a pregare per quel ragazzo che non c’è più e per i famigliari (a cui rivolgiamo le più sentite condoglianze) che dovranno vivere il resto dei loro giorni con questo dolore.

Oggi, venerdì 11 settembre, alle 15, sempre nella collegiata di Santa Maria Assunta si svolgeranno i funerali.