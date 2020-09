La biglietteria del Teatro civici di Tortona ricorda che è ancora possibile sostituire i biglietti degli spettacoli annullati della stagione 19-20 del Teatro Civico con dei voucher.

La biglietteria sarà aperta dal 15 di settembre al 30 di ottobre 2020, dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Di seguito il comunicato con le info dettagliate.

Vista la normativa vigente sul distanziamento tra attori e pubblico e viste le disponibilità delle compagnie, al momento non è possibile riprogrammare gli spettacoli annullati a causa dell’emergenza sanitaria presso il Teatro Civico di Tortona. La Fondazione Piemonte dal Vivo insieme al Comune ha quindi deciso di emettere e inviarvi via mail o consegnarvi se preferite il ritiro cartaceo nel punto qui sotto indicato nelle prossime settimane dei voucher in sostituzione dei biglietti non utilizzati.



I voucher saranno il corrispettivo economico del valore di cui non avete usufruito, indipendentemente che fosse un residuo di abbonamenti o biglietti singoli; potranno essere spesi entro 18 mesi dall’emissione (fino al 31 dicembre 2021) per i prossimi spettacoli programmati dalla Fondazione Piemonte dal Vivo. Potranno essere utilizzati per acquisti frazionati fino al raggiungimento del valore complessivo oppure per acquisti di importo superiore, a copertura parziale del costo.



Vi chiediamo in ogni caso di riconsegnare i biglietti o i ratei di abbonamento in vostro possesso presso:

Teatro Civico di Tortona

Via Ammiraglio Mirabello, 3 – Tortona (Al)

Tel. 0131.820.195| Mail: biglietteria.tortona@piemontedalvivo.it

Dal martedì al venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00 – dal 15 di settembre al 30 di ottobre 2020

UFFICIO STAMPA PIEMONTE DAL VIVO