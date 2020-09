Sanremo. Due sanremesi denunciati dalla Polizia di Stato per spaccio di stupefacenti e un indagato in stato di libertà per furto con destrezza al Casinò di Sanremo



Nella serata di ieri un cliente del Casinò di Sanremo, mentre era intento a giocare alle slot machine, si è sentito toccare fugacemente da una persona e si accorgeva – subito dopo – di non avere più in tasca le proprie chiavi. Immediatamente si guardava intorno e scorgeva lo sguardo di un uomo di colore che vistosi scoperto lasciava cadere a terra il mazzo di chiavi. Dopo pochi istanti la vittima si accorgeva della mancanza anche del proprio portamonete e si dava così all’inseguimento dell’uomo che poco prima gli aveva sottratto le chiavi, chiedendo, al contempo, l’intervento tramite NUE 112 della Polizia di Stato.

La Volante giungeva poco dopo sul posto e bloccava l’uomo della Guinea Bissau di anni ventisette che veniva denunciato per furto con destrezza e il maltolto veniva restituito alla vittima. Nello stesso giorno veniva inoltre indagato per violazione della normativa sugli stranieri B.S., cittadino marocchino di anni 32, poiché risultato inadempiente ad un ordine del Questore di Lucca di lasciare il territorio nazionale. Sul versante del contrasto allo spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, nella mattina di martedì venivano inoltre deferiti all’Autorità Giudiziaria due sanremesi C.G. e D.F. – classe 78 e 73 – in quanto trovati in possesso di gr.5,25 di cocaina suddivisa in nove dosi. Condividi:

