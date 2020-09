Il 14 e 15 settembre 2019, si è tenuta la quinta edizione dell’ormai noto festival del fumetto alessandrino che, per diversi giorni, è diventato fulcro di cultura e divertimento. Lo scorso anno abbiamo incontrato grandi ospiti quali Silver, Stano e Ruju, cantato le sigle dei cartoni animati con Giorgio Vanni e ballato sulle note dei Gem Boy. Più di 11.000 persone si sono raccolte nella fortezza storica del capoluogo per un week-end a tema comics&games, nel quale è stato possibile incontrar e grandi autori della nona arte, scoprire le novità delle case editrici e imbattersi nei propri supereroi preferiti in carne ed ossa. ALEcomics2020 c’è! Questo week-end, ovvero il 12 e 13 settembre, la splendida Cittadella di Alessandria ospiterà la sesta edizione del festival . Gli organizzatori vogliono ringraziare il Comune di Alessandria , che ancora una volta ha creduto nel progetto e la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ed Amag Ambiente per i loro generosi contributi. Gli spazi espositivi ed i contenuti culturali sono in aumento anche quest’anno, per dare al visitatore un’esperienza unica a tema f umetto e cultura pop: molti gli stand commerciali e le case editrici, più di 50 ospiti tra artisti, sceneggiatori e disegnatori di rilievo nazionale ed internazionale, conferenze e workshop, giochi di carte, società e videogames e molto altro ancora… Biglietti in prevendita su https://www.liveticket.i t/alecomics