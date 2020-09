Riprendono lunedì 5 ottobre i corsi della Civica Accademia “Lorenzo Perosi” di via P. Pernigotti a Tortona, affidati, anche quest’anno, dal Comune di Tortona a “La Nota Blu” di Daniela Agostini.

I corsi di propedeutica musicale, classica e moderna, sono rivolti ai bambini anche in età prescolare, comprendono lezioni di pianoforte classico e moderno, canto lirico e moderno, chitarra classica ed elettrica, sax, batteria, basso, violino e violoncello.

Per informazioni e iscrizioni è necessario rivolgersi alle segreterie presso “La Nota Blu” in via Cereti 1, aperta dalle ore 16 alle 17.30, o presso la Civica Accademia “Perosi” in via P. Pernigotti 12, dalle ore 17.45 alle 19.15 (tel. 349-3818019).