Il rientro in classe ha richiesto nuove prassi e cambio di consuetudini con un obiettivo primario: essere a scuola, confrontarsi, riprendere rapporti e dialogo con insegnanti e compagni in sicurezza.

Al Liceo Peano il lavoro è stato intenso anche nei mesi estivi per adeguare la struttura al necessario distanziamento e alla nuova soluzione per la didattica: una via media che ja consentito di riprendere le lezioni in presenza e in sicurezza.

Le linee guida ministeriali hanno lasciato molto spazio di scelta e molta responsabilità alla dirigenza dei singoli istituti, determinando soprattutto i protocolli di sicurezza e le regole per la gestione degli spazi.

La struttura è stata potenziata nella strumentazione tecnologica.

Durante i mesi di chiusura, il Liceo aveva avviato con tempestività la didattica a distanza, garantendo l’attività formativa con impegno e continuità. L’esperienza, l’unica possibile in una situazione di emergenza del tutto inedita, ha dato consapevolezza delle potenzialità ma anche dei limiti di una prassi esclusivamente virtuale.

Dati di fatto a partire dai quali si è lavorato per la ripartenza: in classe, il più possibile, con i docenti e con i compagni.

Liceo Peano Tortona