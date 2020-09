Esattamente dieci anni fa, cioé nel pomeriggio del 20 settembre 2010, nasceva Oggi Cronaca, il primo giornale online di Tortona e del Tortonese, ma a caratura provinciale, con articoli che trattavano anche i fatti delle altre città della provincia di Alessandria.

Il giornale, dopo due lustri, è diventato sicuramente quello più letto nel Tortonese e mai avrei pensato potesse raggiungere gli attuali livelli, con oltre 10.000 persone che ogni giorno si collegano al sito per essere aggiornate su quello che accade nella zona.

Per questa importante ricorrenza avevo intenzione di preparare una grande festa al Teatro Civico di Tortona con la presenza dei tanti collaboratori che in questi anni si sono avvicendati al giornale e molti dei quali scrivono tuttora, col nostro ingegnere informatico che ha realizzato il sito e ne cura quotidianamente la manutenzione e con le numerose persone che apprezzano Oggi Cronaca e ci danno una mano, oltre ovviamente al Sindaco, vice Sindaco, Amministratori Comunali vari e ai nostri sponsor principali.

Il Covid, purtroppo, ha modificato questo progetto, per cui la festa e l’impossibilità di utilizzare il Teatro Civico, ne ha impedito l’allestimento.

Per i dieci anni di Oggi Cronaca, avevo anche intenzione di offrire un omaggio a tutte le persone che sarebbero state presenti alla festa: un libro scritto da tutti ( o quasi) i giornalisti di Tortona.

Il mio intento era quello di realizzare una sorta di testimonianza di come funziona il mondo del giornalismo locale, non soltanto attraverso le mie parole, ma anche di altri.

Avrei voluto che ognuno di loro raccontasse la propria esperienza nel campo in cui lavora da tanti anni, le sue emozioni, il modo di intervenire su una notizia e i contatti che ha con la gente ma, soprattutto, quello che prova nel fare questo bellissimo mestiere e, se l’essere giornalista, abbia cambiato la sua vita.

Oltre a raccontare la mia storia e quella di come funziona un quotidiano online, avevo chiesto a cinque miei colleghi giornalisti (tre donne e due uomini) di scrivere, insieme a me, questo libro.

L’idea era anche quella di illustrare come funziona l’Informazione, oggi, in 6 diversi settori: televisione locale, radio, quotidiano online, quotidiano cartaceo, settimanale cartaceo locale e ufficio stampa.

Il libro quindi, avrebbe avuto 6 autori: tre donne e tre uomini.

A fine Settembre del 2019 avevo chiesto ad ognuno di quei cinque colleghi se fossero disposti a scrivere tra le 20 e le 40 pagine che poi avrei amalgamato nel libro. Avrei sostenuto io ogni spesa per la pubblicazione ma una percentuale degli introiti derivanti dalla vendita durante le numerose presentazioni che avremmo fatto insieme sarebbe andata anche a loro.

La mia intenzione era anche quella di cercare uno sponsor in modo da poter regalare il libro a tutti i presenti al teatro Civico e magari anche ad altri.

Purtroppo soltanto un collega mi ha dato la sua piena disponibilità malgrado avesse poco tempo e, dei cinque, fosse quello impegnato in più fronti.

Una seconda persona mi ha risposto un “ni” ma le altre tre, per diverse ragioni, hanno rifiutato nettamente, benché avessi concesso a tutte loro quasi sei mesi di tempo per farmi avere il testo.

Fra le persone che avevano rifiutato c’erano alcuni fra i settori più importanti del mondo l’informazione, per cui ho rinunciato all’idea.

Ma può una ricorrenza così importante come il decennale del quotidiano online passare inosservata?

Certamente no e così ho deciso di realizzare qualcosa di profondamente diverso: un libro dove svelo i segreti del giornalismo e spiego il funzionamento di un’Informazione diventata sempre più frenetica con l’arrivo dei giornali online. Spiego anche perché l’idea che la maggior parte delle persone ha del lavoro di un giornalista sia molto diversa dalla realtà.

Svelo tanti “segreti” del mondo dell’Informazione locale, e tanti “altarini”.

Un libro che avrei voluto fosse stato pronto per il 20 settembre, ma per poche settimane non ce l’ho fatta. Il libro è in stampa e uscirà nel mese di ottobre.

Doveva essere un piccolo saggio, ma poi man mano che scrivevo storie, aneddoti e particolari del mondo del giornalismo locale (e non solo) sono venute alla luce storie che non riguardano solo Oggi Cronaca, ma soprattutto su come funziona (e non) il mondo del giornalismo locale.

Ne è uscito una specie di libro-inchiesta dove spiattello (è il caso di dirlo) e scrivo cose di tutti i colori.

Si intitola semplicemente “Informazione?” e racconto solo ed esclusivamente cose vere e reali.

Verità spesso celate al pubblico che nessuno, o ben pochi, immaginano ed è il “bello” di questo libro, che ovviamente invito a leggere quando sarà nelle librerie e online.

Prima di chiudere, credo sia doveroso ringraziarvi: l’ho fatto spesso in questi anni, e ogni volta che l’afflusso di visitatori faceva aumentare le visite ql sito e mi costringeva ad acquistare più spazio web, ma quello di oggi è un ringraziamento speciale perché il traguardo di dieci anni di attività non si raggiunge per caso.

Se Oggi Cronaca continua ad avere sponsor e anche di “peso” che consentono al giornale di continuare a prosperare assolvendo a tutte le spese e alle varie incombenze, questo è merito anche dei tantissimi lettori e cioé di voi, perché senza lettori Oggi Cronaca non potrebbe esistere.

Per questo ad ognuno che ci segue, da parte mia e di tutta la Redazione va un caloroso “Grazie”.

Dal profondo del cuore.

Angelo Bottiroli – Direttore di Oggi Cronaca