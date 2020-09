Cambia radicalmente il sistema di raccolta dei rifiuti a Tortona e a breve in strada (a parte nel centro storico) si vedranno solo le campane del vetro e tutti i cassonetti spariranno.

Lunedì 21 settembre dalle ore 18.00, presso area Matteotti, Viale de Gasperi a Tortona, Gestione Ambiente S.p.A. terrà un incontro pubblico (all’aperto, in uno spazio ampio, nel rispetto delle regole anti-Covid) dedicato ai cittadini residenti della zona 4A (Paghisano). Verrà spiegato nel dettaglio il nuovo sistema di raccolta differenziata, si risponderà a domande e dubbi dei presenti, e si esamineranno eventuali criticità. (In caso di pioggia l’incontro sarà rinviato e verrà comunicata la nuova data).

In questa zona della città, da lunedì 21 settembre (dalle ore 8 alle ore 19.30, sabato compreso), inizieranno le consegne a domicilio del kit dei contenitori e del materiale informativo per il nuovo sistema di raccolta differenziata da parte degli operatori di Gestione Ambiente (muniti di tesserino di riconoscimento). La data di avvio del nuovo sistema verrà comunicata in seguito.

Contemporaneamente, il 21 settembre verrà avviata la Zona 3A (Villoria). I cittadini residenti dovranno, quindi, esporre i nuovi contenitori secondo le frequenze di raccolta indicate nel calendario che abbiamo consegnato.

IMPORTANTE! A partire da lunedì 21 settembre Gestione Ambiente rimuoverà i contenitori stradali e da lunedì 28 settembre ritirerà i vecchi contenitori nelle vie già servite dalla raccolta domiciliare (sono da esporre davanti a casa, vuoti e possibilmente impilati). Fino a sabato 26 settembre si avrà, però, ancora la possibilità di esporli così da svuotarli completamente (ma seguendo sempre il nuovo calendario dei passaggi di raccolta). Poi, da lunedì 28 settembre si dovranno esporre solo i contenitori nuovi provvisti di dispositivo elettronico/TAG.