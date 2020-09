Buongiorno cari concittadini. Oggi dopo tanti mesi di pausa, causata dall’emergenza coronavirus e poi dalle vacanze estive, è il giorno del rientro a scuola. Voglio qui ricordare il grande impegno degli insegnanti che hanno garantito la didattica anche nei mesi in cui sono rimasti chiusi gli edifici scolastici. Ringrazio, inoltre, i Dirigenti scolastici per la collaborazione prestata al fine di garantire i servizi scolastici nella massima sicurezza possibile.

Sarà un anno complesso e a tutti verranno chiesti dei piccoli sacrifici per mantenere alto il livello di sicurezza ed evitare nuovi contagi.

Mi rivolgo innanzitutto ai genitori che tra mille dubbi e preoccupazioni stamattina hanno riportato i figli a scuola e a quei bambini e ragazzi che dovranno trovare nuovi modi per vivere i momenti in classe, siete in questo momento i cittadini più lodevoli!

Il rientro in classe è sempre stato il momento più bello di tutto l‘anno scolastico, legato al piacere di rivedere gli amici o l’occasione per farsene di nuovi. Cerchiamo tutti insieme di fare in modo che, benché diverso, sia un primo passo verso la normalità, con le dovute precauzioni.

Il Sindaco Gian Paolo Cabella