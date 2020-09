Un brillante intervento dell’Unità Gamma di Tortona ha evitato potesse verificarsi un grave disastro ambientale, salvando anche un capannone.

Il sofisticato sistema di videosorveglianza messo in atto dall’azienda tortonese, unito al costante controllo sui monitor, ai sensori e a tutta serie delle più moderne tecnologie innovative utilizzate dall’Unità Gamma, infatti, ha consentito di ridurre al minimo un incendio che se dilagato avrebbe sicuramente creato non pochi problemi.

E’ accaduto alle 7,25 di stamattina, domenica 27 settembre, presso la discarica di Voghera, gestita dall’ASM, l’Azienda Servizi Municipalizzati (Nella foto a fianco). L’allarme è scattato in seguito a quanto osservato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza gestito dall’Unità Gamma di Tortona. L’agente in servizio nota un grosso incendio interessare un cumulo di rifiuti e immediatamente fa scattare l’allarme contattando il numero unico di emergenza che devia la chiamata ai Vigili del fuoco di Pavia che manda immediatamente sul posto i pompieri di Voghera.

Vengono allertati anche i responsabili di Asm Voghera che raggiungono subito il sito.

In mattinata con un intervento congiunto tra Vigili del fuoco, Comune di Voghera e Asm si provvede a separare il materiale e a mettere in totale sicurezza la zona ed evitando che il capannone dell’azienda possa essere interessato dalle fiamme e andare distrutto.

Solo quando l’incendio viene spento, si effettuano le analisi di rito e si giunge alla conclusione che le fiamme si sono sprigionate per cause accidentali.

Il caposquadra dei Vigili del fuoco di Voghera comunica che grazie all’immediato intervento è stato possibile salvare l’intero capannone che sarebbe stato gravemente danneggiato se l’Unità Gamma non si fosse accorta delle fiamme e avesse dato l’allarme.

“Questo intervento – dice il Presidente dell’Unità Gamma Davide Grillo – dimostra ancora una volta quanto possono servire ed essere utili le telecamere collegate con la nostra centrale sia per aziende che per abitazioni private. Grazie all’attenzione dei nostri uomini oggi si e’ evitato un disastro sia in termini economici per la municipalizzata di Voghera sia ambientale. Un plauso ai miei collaboratori sempre attenti e precisi nell’adempiere al proprio dovere.”