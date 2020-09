Lunedì 7 settembre 2020 al Belvedere San Martino di Gavazzana alle ore 21:30 con ingresso libero riservato ai soci ma obbligo di prenotazione Flavia Barbacetto, con il Quintetto d’Archi dell’Orchestra Classica di Alessandria, “Veste De André”.

“Vestire De André” significa letteralmente mettersi nei panni di un grande poeta per vivere e condividere un’intensa emozione.

Non è facile ma quando l’interprete è Flavia Barbacetto e le musiche sono modellate da un prezioso quintetto d’archi allora, forse, sì!



Sarà un percorso raffinato, una favola in musica che ci accompagnerà nell’incredibile realtà di storie vere e spesso vissute, musicate con eleganza da Stefano Cabrera per sembrare leggere pur raccontando eventi intensi e a volte crudi.

“Veste De André” è un percorso pensato, letto, cantato e proiettato per farci sentire partecipi di quella vita, una vita che è diventata storia e che non può essere imitata ma vissuta, pur virtualmente, almeno per la durata del concerto.

ingresso libero riservato ai soci

possibilità di iscriversi al Club (€20,00)

sia on-line attraverso il sito web sia prima del concerto