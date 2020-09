Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

“Sono profondamente riconoscente a Marco Garzoglio per la sua scelta di spendere competenza, tempo e risorse per restituire alla Città uno dei suoi simboli, distrutto dalla mareggiata di fine 2018.” ha dichiarato nell’occasione il Sindaco Vittorio Ingenito.

La nuova passerella sarà realizzata in base al progetto elaborato dall’ingegner Giuseppe Andrea Campagna ed approvato dalla Giunta Comunale nel giugno scorso. Posizionamento e dimensioni saranno le stesse dell’opera preesistente, nel rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle attuali norme e con gli accorgimenti opportuni di sicurezza.