In data 14.9.2020 è iniziato ufficialmente l’anno scolastico che ha visto rientrare presso le scuole cittadine alcune migliaia di studenti dopo l’interruzione forzata dovuta all’emergenza Covid 19.

Anche quest’anno la Polizia Municipale, compatibilmente con le altre incombenze e attività istituzionali, presterà il proprio servizio davanti ai plessi scolastici, cercando di garantire la sicurezza di tutti gli utenti ed in particolare degli alunni.

L’attuale situazione è sicuramente ancora gravata dall’emergenza sanitaria in atto ed ha visto le direzioni scolastiche dover disporre ingressi e uscite sfalsate, sia in termini di orari che di accesso/uscita, per evitare problematiche attinenti gli assebramenti.

Questo, ovviamente comporta una dilatazione della presenza degli Agenti davanti alle scuole ed anche un impiego numericamente maggiore rispetto agli anni precedenti.

E’ uno sforzo straordinario che anche in questa occasione vede impegnata la Polizia Municipale in prima linea a tutela della sicurezza della circolazione stradale.