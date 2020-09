In Piemonte, fra cui anche a Tortona, fra poco più di dieci giorni inizia la scuola ma, se per le ex materne, elementari e medie la gestione è di competenza del Comune e sulla questione vi abbiamo già tenuto aggiornati e lo faremo ancora, a che punto sono le due scuole Superiori di Tortona (Marconi e Peano) la cui gestione è in capo all’Amministrazione provinciale di Alessandria?

Una domanda non da poco visto che sono destinati a o ospitare entrambe oltre 1800 giovani.

Questa mattina siamo andati al Marconi che ospiterà oltre 500 studenti e in base a quanto ci è stato riferito dai vertici della scuola, tutto è perfettamente pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico.

Nessun problema a distanziare i banchi o reperire nuove aule visto che i locali erano già molto ampi prima, per cui le lezioni in presenza si terranno in assoluta sicurezza.

Per evirar assembramenti all’entrata e all’uscita da scuola allo scopo di diluire l’afflusso verranno aperti ben 4 diversi ingressi, di cui tre nuovi: il cancello a sinistra che confina con la scuola Rodari, quello di destra che collega la scuola ai laboratori e il terzo sul retro con l’entrata da piazzale Mossi.

Questi tre ingressi verranno utilizzati esclusivamente dagli studenti, che verranno così scaglionati all’ingresso mentre il quarto, quello principale che vedete in alto verrà utilizzato solo dai docenti.

Questo ingresso è già stato predisposto perché gli insegnanti, come noto, da ieri hanno già ripreso a lavorare: all’ingresso si trova un dipendente Ata che controlla temperatura e fa firmare un’autocertificazione ad ogni insegnante prima di iniziare le lezioni. A disposizione dei decenti sempre all’ingresso è situato ovviamente anche un dispenser per la pulizia delle mani.

Al Marconi insomma sembra tutto pronto e deve esserlo per tempo visto che sarà una delle scuola che cinque giorni dopo l’inizio dovrebbe già sospendere le lezioni per consentire l’allestimento dei seggi per il referendum.

Forse è anche per questo motivo che la scuola ha deciso di non effettuare i corsi di recupero in presenza che invece vengono fatti online grazie al sistema della Didattica a distanza.