I familiari temevano per la sua salute perché era senza lavoro per colpa del Covid ed era disperato. Temevano potesse compiere qualche sciocchezza o gesto incosulto ma per fortuna è rioentrato a casa.

Ci riferiamo a Giampaolo Giacomin, il tortonese di 51 anni che senza dire niente a nessuno aveva fatto perdere le sue tracce da due giorni si era allontanato dalla propria abitazione lasciando moglie e figli senza dire nulla.

Ieri, con grande sollievo di tutta la famiglia l’uomo è rientrato sano e salvo presso la propria abitazione

La famiglia ringrazia tanto ma veramente tanto CRIMOR e UNITA’ GAMMA per aver contribuito alla soluzione del caso.