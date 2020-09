Quando l’arte figurativa impone riflessioni potrebbe essere un altro titolo dell’esposizione di FABRIZIO FALCHETTO aperta dal 19 settembre, ore 18, con chiusura a data da destinarsi con orario dal martedì al sabato dalle 16 alle 20, presso il Laboratorio AL51LAB in via Trotti 58 ad Alessandria.

Fabrizio nasce a Seregno, tortonese a tutti gli effetti in quanto adottato dalla città. Inizia l’attività di pittore nel 1999, per esporre le sue opere dal 2004 scegliendo come galleristi le Pubbliche Istituzioni, Associazioni Culturali, Enti

L’osservatore, attento alle sue opere, non sfugge l’omino bianco posizionato sulla tela negli angoli più impensati .. e, .. proprio quell’omino racchiude il sentimento della singolare corrente artistica di Fabrizio.

La sua tavolozza, prima di ogni cosa, imprime il suo modo di essere pittore, nel rispetto del pensiero esterna … un linguaggio espressivo molto particolare, come ben precisano le sue note.

Franco Montaldo