Venerdì 25 settembre il Capitano Domenico Lavigna – che ha da poco assunto il

Comando della Compagnia Carabinieri di Tortona – ha visitato l’Agenzia formativa

O.D.P.F. SANTACHIARA e ha incontrato gli allievi e i docenti della scuola nel più

rigoroso rispetto delle norme anti Covid.

Nel corso del breve saluto alle classi il Comandante ha augurato buon anno

scolastico e ha ribadito l’importanza dell’uso della mascherina non soltanto a

scuola, ma in tutti i contesti di socialità, incoraggiando i ragazzi ad affrontare questa

sfida epocale con consapevolezza e senso di responsabilità.



Il Capitano Lavigna ha poi confermato alla preside la disponibilità del Comando a

proseguire il ciclo di incontri sul tema della Legalità, che da anni i rappresentanti

dell’’Arma svolgono nelle classi dell’istituto tortonese.

In particolare si tratterà di interventi educativi e di prevenzione sui temi dell’abuso

di alcool e stupefacenti, del bullismo e cyberbullismo, della violenza di genere e di

educazione alla cittadinanza.

“Quella dell’Arma è una presenza preziosa e indispensabile per la nostra scuola”

afferma la direttrice, Cristina Montagnoli “perché aggiunge efficacia al nostro

lavoro e contribuisce a costruire senso civico e rispetto per le Istituzioni, dando inoltre

evidenza alle molteplici attività che le Forze dell’Ordine svolgono quotidianamente

a favore della popolazione e della sicurezza comune”.