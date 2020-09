Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Il meglio deve ancora venire” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

I film verranno proiettati presso il Megaplex Stardust di Tortona. Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.





Il meglio deve ancora venire

Regia: Alexandre de la Patellière , Matthieu Delaporte. Sceneggiatura: Alexandre de la Patellière. Fotografia: Guillaume Schiffman. Montaggio: Célia Lafitedupont , Sarah Ternat. Musiche: Jérôme Rebotier. Attori: Fabrice Luchini , Patrick Bruel , Martina Garcia , Thierry Godard , Pascale Arbillot , André Marcon , Zineb Triki , Jean-Marie Winling

Distribuzione: Lucky Red. Produzione: Chapter 2. Pa ese: Francia, 2019. Durata: 117 min. Genere: Commedia



Il meglio deve ancora venire , il film diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, segue la storia di due uomini, Arthur ( Fabrice Luchini ) e César ( Patrick Bruel ), grandi amici da lungo tempo.

La loro amicizia dura sin dai tempi della scuola e, nonostante gli anni, i due sono rimasti sempre in buoni rapporti. Arthur lavora come ricercatore nel campo della medicina, è un uomo molto organizzato e attento che ogni norma venga rispettata. César, invece, è l’esatto opposto: ha un carattere un po’ arrogante, è trasgressivo e spericolato, tante da ricevere lo sfratto a causa di una bancarotta.

Le diversità tra i due non finiscono qui, in quanto anche le vite sentimentali della coppia di amici sono agli estremi. Arthur ha una figlia, ma è divorziato e spera ancora che sua moglie torni un giorno a casa; mentre César passa da un’avventura di una notte all’altra, senza mai legarsi davvero a nessuna donna.

Per un caso del destino, il puntiglioso ricercatore viene a sapere che il suo amico è gravemente malato e, dall’altra parte, anche César scopre che l’altro è prossimo a passar a miglior vita. Come due veri grandi amici nel momento del bisogno, i due uomini faranno di tutto per realizzare l’uno i sog