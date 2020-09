Una mattinata non facile quella di oggi, lunedì 21 settembre, per i Vigili del Fuoco di Tortona che nell’arco di un’ora sono intervenuti in due occasioni per salvare altrettanti anziani caduti tra le mura domestiche.

Il primo intervento alle 5,30 in strada Privata Ricci (Pulce) nel quartiere di Porta Voghera dove un anziano era caduto in casa e non riusciva a rialzarsi. L’uomo, secondo la prima sommaria ricostruzione, ha preso il telefono cellulare ma invece di chiamare i pompieri o 118 ha chiamato invece una parente che ha dato l’allarme.

I pompieri una volta sul posto hanno deciso di calarsi dal balcone del piano superiore, sono entrati e lo hanno consegnato ai soccorritori. Le sue condizioni non sembravano gravi.

Neppure il tempo di rientrare in caserma che alle 6,30 di stamattina scatta nuovamente l’allarme: stavolta si trattava di una pensionata residente in via General Zavattari, guarda caso a breve distanza da luogo in cui avevano appena terminato l’intervento precedente.

La donna è caduta sul pavimento e non riusciva a rialzarsi. Ha gridato svegliando la vicina che ha dato l’allarme. I Vigili del Fuoco, trattandosi di un appartamento al primo piano, hanno preso una scala, hanno forzato un ingresso e sono entrati all’interno consegnando la pensionata ai soccorritori del 118.

Anche in questo caso, per fortuna, le condizioni della donna sono apparse abbastanza buone.