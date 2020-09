Dopo il giovane di 23 anni che ha dato fuoco al pronto Soccorso dell’ospedale “Santi Antonio e Margherita” ecco un secondo episodio che si è verificato all’interno del nosocomio di Tortona.

Stavolta il protagonista è un giovane di 21 anni, tortonese, che era ricoverato nel reparto di Medicina e, in palese crisi di astinenza di droga, ha pensato bene di alzarsi nella notte, raggiungere uno scaffale di medicinali psicofarmaci custoditi nel reparto, aprilo e ingerirne una discreta quantità, poi, per non rimanere nuovamente “a secco” ha deciso di tenersi tutti i medicinali nascondendoli però, nel luogo più evidente dove sarebbero andati a cercarli: l’armadietto della stanza in cui era ricoverato!

E’ accaduto nei giorni scorsi e il giovane è finito nei guai, grazie alle indagini dei Carabinieri di Tortona che lo hanno denunciato per furto aggravato su cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità.

Il giovane che risulta disoccupato, tossicodipendente e con precedenti di polizia secondo quanto ricostruito dai militari è stato individuato quale autore del furto di psicofarmaci occorso nella notte del 15 settembre presso il reparto di medicina e dialisi, dei quali faceva immediatamente uso.

I medicinali nascosti nell’armadietto sono stati successivamente recuperati dal personale sanitario nel corso di un’ispezione.

FOTO DI REPERTORIO