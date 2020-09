Un episodio che ha dell’incredibile se non fosse per la sua gravità, prontamente risolto grazie al personale sanitario in servizio presso l’ospedale e ai Carabinieri della Compagnia di Tortona e in particolare quelli del Nucleo Radiomobile che, al termine degli accertamenti, hanno denunciato stato libertà per danneggiamento aggravato, nonché interruzione di pubblico servizio un 21enne tortonese, disoccupato e con precedenti di polizia.

Il giovane secondo quanto accertato, si trovava ricoverato presso l’ospedale civile con diagnosi di grave insufficienza respiratoria ma non riconducibile al Covid-19, quando improvvisamente decide di allontanarsi dal proprio reparto di degenza, raggiungere l’area di pronto soccorso, e per cause cause ancora in corso di accertamento, appiccare il fuoco a un lenzuolo, che, una volta in fiamme ha lanciato poi sopra un carrello porta-medicinali, utilizzato dal personale sanitario, che ha preso fuoco.

L’incendio è stato spento con gli estintori grazie al provvidenziale intervento del personale sanitario riusciva a estinguere le fiamme, che interessavano parete della corsia, causando la sospensione delle attività del Pronto Soccorso per la verifica tecnica, fino al regolare ripristino delle stesse.

Non è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, ma soltanto quello dei Carabinieri di Tortona che hanno bloccato il giovane che però, a causa della grave malattia di cui é affetto, deve continuare a rimanere in ospedale.

Secondo quanto emerso il gesto del giovane sembra dovuto verosimilmente alla sua tossicodipendenza e alla mancanza di droga dovuta al ricovero in ospedale