I Carabinieri della Stazione di Pontestura hanno denunciato in stato di libertà un 31 enne di origine nigeriana con precedenti di polizia per aver lanciato, ieri sera, alcuni sassi in direzione di una dismessa casa di riposo del luogo.

Il giovane, notato da una coppia che si stava recando nel vicino seggio elettorale, inveiva contro di loro inducendo la donna a richiedere l’intervento dei Carabinieri che si trovavano impegnati nella vigilanza del citato seggio.

Il Carabiniere operante li invitava ad accedere immediatamente nei locali, constatando che erano purtroppo erano seguiti dal malfattore che brandiva una pietra con l’evidente intento di scagliarla contro di loro, riuscendo fortunatamente a farlo desistere, richiedendo l’intervento del personale sanitario del “118” che lo trasportava presso il nosocomio di Casale Monferrato per le valutazioni mediche del caso.