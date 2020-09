Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Per illustrare il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti e per rispondere a domande e dubbi, si comunica che saremo a vostra disposizione con la nostra postazione informativa nei giorni di:

Gestione Ambiente istituisce nuove postazioni per illustrare il nuovo sistema di raccolta rifiuti