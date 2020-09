Tortona, ore 24, via Emilia sud, nei pressi di via Carducci, il salotto buono della città, dove sono ubicati i migliori negozi e dove la gente, di giorno, ama sostare e passeggiare.

Il giovane uomo che vedete nella fotografia, che con ogni probabilità non soffrirà certo di malattie alla postata, non ce la fa proprio più a tenerla e allora cosa fa? Decide di urinare in mezzo al strada!

Ma se fino a qualche anno fa la cosa sarebbe passata inosservata, oggi con gli smartphone a disposizione di quasi tutti i cittadini, ogni azione può essere documentata e così, un nostro lettore, non solo ha deciso di inviarci la fotografia che vedete in alto, ma anche un video con parte della “pisciata” effettuata dall’incauto protagonista, video che per decenza evitiamo di pubblicare.

Il lettore è rimasto quasi inorridito da questo episodio, soprattutto perché a breve distanza anche a quell’ora, qualche bar aperto c’è sempre, per cui sarebbe stato sufficiente entrare ed usufruire del bagno, o se proprio il protagonista non avesse avuto neppure 50 centesimi per pagare un bicchiere di acqua minerale (e poi utilizzare i servizi igienici) tenerla ancora per qualche minuto, attraversare via Carducci e raggiungere qualche pianta in corso Romita o corso della Reppublica.

Invece così, nel cuore di Tortona sembra proprio fatto apposta, in spregio alla città in cui l’uomo evidentemente abita perché non diteci che non sarebbe riuscito a trattenersi per ancora quale minuto!

Il lettore che ci ha inviato il materiale non ha parole al riguardo: “E’ uno schifo – dice – a quell’ora sarebbero potute passare anche delle famiglie. Mando questo materiale affinché la gente sappia cosa c’è in giro a certe ore… Grazie per l’eventuale pubblicazione.”