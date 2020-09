L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (http://cnt.rm.ingv.it/) da cui sono state tratte queste immagini (le stesse che vedete in tanti i giornali ma noi almeno lo scriviamo) e anche le informazioni che vi diamo (le stesse date da tanti i giornali ma anche in questo caso noi citiamo la fonte), ha rilevato che questa mattina, venerdì 11 settembre, a breve distanza l’uno dall’altro, ci sono stati due terremoti nel novese ma a quanto pare pochissime persone, se non quasi nessuno, li ha avvertiti e soprattutto non ci sono stati danni.

La prima scossa è avvenuta alle 11,28 ed è stata di magnitudo 3,1 della scala Richter con epicentro a tre Km ad ovest da Serravalle Scrivia. La scossa è avvenuta a 25 Km di profondità.

La seconda scossa alle 12,21 di magnitudo 2.0 è avvenuta con epicentro a 3 km ad est Tassarolo ad una profondità di 27 Km.

Per tranquillizzare la popolazione che si tratta di un fenomeno assolutamente normale invitiamo i lettori a collegarsi sul sito dell’INGV e utilizzare il database abbassando la magnitudo tarata sopra i due gradi della scala Richter e si possono vedere tutte le scosse di terremoto avvenute in Italia (ma anche nel mondo) dal 1985 ad oggi.