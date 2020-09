Ci siamo: domani, giovedì 10 settembre riapre, in tutta sicurezza la multisala cinematografica Megaplex Stardust di Tortona.

Dopo il lockdown e sei mesi di chiusura la città di Tortona torna a riavere il suo prestigioso cinema che tornerà a proporre film in prima visione.

I cinefili potranno quindi tornare a dedicarsi alla loro passione. A dire il vero il cinema avrebbe potuto anche riaprire a Giugno ma vista la stagione estiva che ha Tortona solitamente non richiama un folto pubblico e visti i titoli in programma il gestore della multisala ha deciso di rimandare tutto a domani e per Tortona è davvero un avvenimento importante, un ennesimo passo verso il ritorno alla ‘normalità’.

L’accesso al cinema ovviamente sarà consentito nel pieno rispetto della normativa in vigore.

Gli appassionati potranno vedere in prima visione “Tenet” il nuovo film di Christopher Nolan, ma come sempre noi vi proponiamo, in altra parte del giornale, tutta la programmazione.