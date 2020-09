Torna, l’attesissimo ALEcomics Cosplay Contest! Domenica 13 settembre 2020 alle ore 15:00 il palco del festival ospiterà i cosplayer concorrenti che si daranno battaglia a suon di esibizioni e sfilate per aggiudicarsi uno dei fantastici premi in palio. Le categorie premiate quest’anno saranno: Miglior Personaggio Maschile, Miglior Personaggio Femminile, Miglior Coppia, Miglior Gruppo e Miglior interpretazione. A giudicare i partecipanti in gara, una ben affermata giuria composta da Martina “Riza Cosplay” Ramezzana, e Cinzia Bianchi; cosplayer affermati, vincitori a loro volta di importanti riconoscimenti. Tutti loro sono stati, nelle edizioni passate della manifestazione, concorrenti e vincitori del contest, e possono vantare esperienze decennali e la realizzazione di molti costumi, da Alice del paese delle meraviglie a Star Wars.

Ma non è tutto, una novità attende i più temerari e dotati: per la prima volta sul palco di ALEcomics si terrà il Cartoon Song Competition, gara riservata a tutti gli appassionati di canto e sigle dei cartoni animati. Anche in questo caso una giuria d’eccezione e molti i premi per i primi classificati.

Il programma palco di ALEcomics2020 si arricchisce ulteriormente in questa edizione e strizza l’occhio alla terra de l sol levante; si prevedono infatti l’esibizione di tre grandi gruppi specializzati in K- pop e J-pop: Byonite, Chaos Angels (foto in alto) e Daisynoproject . Il primo gruppo che vi presentiamo sono le Byonite, sin da subito affascinate da questi brani che si rifanno al pop tradizionale, rivisitati però attraverso un occhio più giovane e moderno. Il secondo gruppo presente sul palco è quello delle Chaos Angels, ballerine di professione accomunate dalla passione per i generi pop orientali, presenteranno una serie di coreografie d elle Aqours dal brand di Love Live, il loro mash up sarà un mix di dolcezza e ritmo.