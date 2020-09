Da lunedì 28 settembre 2020 anche per l’Azienda Sanitaria Locale di Alessandria sarà attivo il Centro Unico di Prenotazione (CUP Piemonte) regionale, Sistema regionale omogeneo di gestione delle agende e delle prenotazioni sanitarie che permette ai cittadini di prenotare, modificare e/o disdire visite, esami specialistici, prelievi di laboratorio presso le Aziende Sanitarie piemontesi.

Per prenotare occorre essere in possesso della ricetta elettronica (dematerializzata) del medico e del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria (TEAM).

Il nuovo sistema consentirà di effettuare la prenotazione:

Telefonando al nuovo numero verde 800.000.500, tutti i giorni dal lunedì alla domenica (escluse le festività nazionali) dalle ore 8.00 alle ore 20.00. Le chiamate sono gratuite sia da telefono fisso che da cellulare;

Tramite la App gratuita “Cup Piemonte” disponibile sia per Android sia per iOS;

Effettuando la Prenotazione Online tramite il portale regionale “la mia Salute” al seguente indirizzo: https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/

Per consentire l’operatività del nuovo sistema non sarà possibile effettuare prenotazioni di visite e prestazioni ambulatoriali e pagamenti, anche online, presso l’ASL AL dal 24/09/2020 alle ore 15:00. Per lo stesso motivo, gli specialisti ambulatoriali non potranno rilasciare referti per le prestazioni erogate fino a tutto il 27/09/2020.

Gli attuali numeri verdi e precisamente: 800119511 e 800216522, non verranno al momento disattivati ma confluiranno temporaneamente nel nuovo numero verde 800.000.500.

L’avvio di un nuovo sistema può comportare, inizialmente, potenziali rallentamenti nella prenotazione; per questo ci scusiamo anticipatamente con la cittadinanza. Personale esperto sarà presente in sede per garantire la riduzione al minimo di possibili disguidi per l’utenza.

Le informazioni su esami specialistici e le indicazioni sulle eventuali preparazioni ad essi collegate sono disponibili sul sito dell’Azienda Sanitaria Locale www.aslal.it (htpp://www.aslal.it) nelle aree dedicate.

Il CUP Unico regionale consente alla sanità piemontese di fornire servizi per i propri cittadini sempre più vicini e al passo con l’innovazione tecnologica. Tra i vantaggi immediati di tale sistema, oltre all’ampiezza dell’orario di prenotazioni, vi sono:

l’invio di un sms riepilogativo con gli elementi essenziali dell’appuntamento (prestazione, luogo di effettuazione, data e ora della prenotazione);