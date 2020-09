Non aumenta, per fortuna, il numero dei tortonesi contagiati dal Coronavirus. i dati del contagio di oggi, lunedì 14 settembre, a Tortona, sono i seguenti: 6 persone risultano positive al Covid-19, mentre 26 sono in quarantena.

Ottima situazione che speriamo si mantenga così. Invitiamo tutti a continuare nel rispetto delle tre norme di base: mascherina in luoghi chiusi e e all’aperto in caso di assembramento, distanziamento sociale e pulizia frequente delle mani con apposito liquido disinfettante