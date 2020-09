Il rientro dalle vacanze, almeno per ora, a Tortona, non ha fatto paura: soltanto un nuovo contagiato in più negli ultimi giorni rispetto alla scorsa settimana e visto quello che è accaduto in tante zone d’Italia e la marea di nuovi contagi che si registrano in molti Stati europei (ma non solo) questo deve sicuramente rasserenare la popolazione. .

I dati ufficiali del contagio di oggi, giovedì 3 settembre, a Tortona, infatti, sono i seguenti: 5 persone risultano positive al Covid-19, mentre 40 sono in quarantena.

Vista la situazione stazionaria, per fortuna, da questa settimana il Comune di Tortona non provvederà più all’aggiornamento quotidiano, dal momento che i dati appaiono, almeno in questa fase, stabili, ma verranno effettuati due aggiornamenti settimanali, indicativamente il lunedì e il giovedì, salvo naturalmente significative variazioni o comunicazioni di rilievo.

I tortonesi, quindi, sorridono e sono fieri di questi dati, ma se la situazione è così “rosea” non bisogna assolutamente abbassare la guardia perché se non ci sono stati più nuovi contagi né al rientro dalla vacanze né fra i giovani, gran parte del merito va sicuramente allo scrupoloso rispetto delle norme che deve continuare.

Tre semplici regole: mascherina al chiuso (e all’aperto in caso si possibili assembramenti) distanziamento sociale e periodica pulizia delle mani con disinfettanti e altro.