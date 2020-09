Nel fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure, nell’ambito di un servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio, lo spaccio di sostanze stupefacenti e la guida in stato di ebrezza, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Alessandria tre persone per guida in stato di ebbrezza, guida senza patente e guida con patente sospesa. Nello specifico, due soggetti di 30 e 35 anni, di cui uno straniero, sottoposti ad accertamento con etilometro, hanno evidenziato un tasso alcoolemico nel sangue di gran lunga superiore al massimo consentito e per tale motivo dovranno rispondere penalmente per la prevista violazione del Codice della Strada. A uno di loro è stata ritirata la patente di guida mentre l’altro ne era sprovvisto in quanto sospesa. Un 25enne marocchino invece è stato sorpreso alla guida della propria autovettura privo della patente di guida perché mai conseguita. Per quest’ultimo è scattato anche il sequestro della macchina.