E’ stato un Consiglio comunale abbastanza calmo e tranquillo quello che si è svolto l’altra sera a Tortona.

La seduta è iniziata con l’approvazione all’unanimità dell verbale del Consiglio del 6 luglio scorso.

La parola è poi passata al vice Sindaco Fabio Morreale che ha esposto il testo della delibera concernete il 13 progetti di riqualificazione ammessi in base ai dettami della legge regionale 16 del 2018, già recepita dal Consiglio comunale nel mese di ottobre 2019. La delibera è stata approvata con i voti della maggioranza e l’astensione dei 5 consiglieri di minoranza presenti.

Approvato anche all’unanimità il riconoscimento del debito fuori bilancio relativo ad un risarcimento, a seguito di una sentenze del Tribunale di Alessandria. La vicenda, già trattata anche dagli organi di informazione, riguardava un contenzioso con la ditta Boero per la gestione dell’impianto antincendio presso l’insediamento a Rivalta Scrivia. La delibera è stata presentata dal settore Lavori pubblici e esposta in Consiglio dall’Assessore Galvani.

Poi ci sono state alcune interrogazioni e mozioni di cui tratteremo più dettagliatamente in altri articoli.

All’interrogazione del PD che riguardava l’ Acos, prima firmataria il Consigliere Graziano ha risposto direttamente il Sindaco.

La mozione presentata dal Consigliere Giuseppe Cuniolo (Movimento 5 Stelle) è stata emendata da parte della maggioranza e approvata all’unanimità mentre é stata approvata con i voti della maggioranza la mozione presentata dal Consigliere Daniele Cebrelli (Lega) inerente alla “Giornata della lingua e letteratura piemontese”.

Tre astenuti della minoranza (nel frattempo i Consiglieri Bardone e Mattirolo avevano lasciato la seduta).