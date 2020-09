Hanno avuto non poca apprensione, oggi pomeriggio, martedì 1° settembre, i genitori di un bimbo di circa due anni che è rimasto intrappolato all’interno di un abitacolo di un’Audi.

E’ accaduto poco dopo le 18,30, in via Gramsci, una delle strade principali che attraversa tutto il paese ed ha visto protagonista una famiglia che abita in paese.

Secondo la prima sommaria ricostruzione il bimbo di due anni era seduto sul seggiolino nel sedile posteriore e quando i genitori sono scesi dall’auto hanno inavvertitamente chiuso le portiere. Quando, poco, sono andati a prendere il figlio e hanno fatto per aprire la portiera questa però era chiusa come tutte le altre.

Il sistema elettronico, infatti, dopo pochi secondi provvede alla chiusura centralizzata dell’auto ed è necessario riaprirla utilizzando la chiave-telecomando.

Peccato che né il padre nè la mamma l’avevano con sé perché era rimasta all’interno dell’auto.

Uno dei due genitori, allora ha cercato di rompere un vetro per salvare il piccolo che si trovava intrappolato all’interno dell’abitacolo ma non c’è riuscito e allora ha dato l’allarme chiamando i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che sono intervenuti sul posto e usando un apposito martello hanno spaccato il vetro dalla parte del conducente liberando il piccolo.

Fino ad allora il bambino non si era assolutamente spaventato anche perché vedeva i genitori a breve distanza, ma la rottura del vetro, come previsto, lo fa fatto piangere per qualche istante. Il piccolo, però è stato subito coccolato e tranquillizzato dai genitori che hanno potuto riabbracciarlo tirando un sospiro di sollievo.