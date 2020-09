Un gravissimo incidente stradale si è verificato questa mattina, domenica 13 settembre, in località Vallescura di Brignano Frascata, in val Curone.

Sono le 7,30 del mattino e, secondo la prima sommaria ricostruzione, zio e nipote, entrambi della zona, decidono di andare per funghi. Conoscono bene la val Curone e sanno dove trovare i migliori già in questa stagione.

Alla guida di un fuoristrada Suzuki (a destra nella foto) c’è lo zio di 62 anni che decide di avventurarsi con l’auto in una strada sterrata che attraversa i boschi nelle vicinanze di Brignano: la macchina percorre alcuni km normalmente, poi, sempre secondo quanto ancora in fase di accertamento, imbocca un tratto di sterrata che sembrava sicura ma invece non è così, perché improvvisamente la terra frana e l’auto esce dalla strada precipitando sul burrone adiacente (a sinistra nella foto).

Un volo nel vuoto di una ventina metri con la Suzuki che ha compiuto diverse giravolte prima di capottarsi terminare la sua corsa picchiando violentemente sulla strada asfaltata e rimanere in bilico sul fosso, vicino a un altro precipizio.

L’uomo di 62 anni che si trovava alla guida del mezzo, D.C. residente a Brignano Frascata (le generalità complete non sono state divulgate dalle Forze dell’Ordine) è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo ed è deceduto all’istante, in seguito probabilmente ai violenti colpi ricevuti e all’impatto finale sull’asfalto.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che hanno estratto l’uomo dall’abitacolo per consegnarlo ai soccorritori del 118 ma è stato tutto inutile perché non ce l’ha fatta ed è deceduto. Inutile anche l’arrivo dell’elisoccorso.

Si è salvato invece il nipote che era con lui, un uomo di 42 anni, che si trovava all’interno dell’auto, sul sedile a fianco del conducente, e ha avuto l’incredibile fortuna di essere stato sbalzato fuori dall’abitacolo mentre la vettura rotolava, precipitando nel burrone.

L’uomo, sempre secondo la prima sommaria ricostruzione, è stato sbalzato fuori poco prima che l’auto terminasse la sua corsa sull’asfalto andando a cadere sulla vegetazione circostante che ne ha attutito l’impatto ed è rimasto praticamente illeso o, con almeno, piccole contusioni ed escoriazioni di non grave entità.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Tortona per i rilievi del caso e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente oltre ai sanitari del 118 e al medico legale per l’accertamento del decesso, espletamenti necessari prima di trasportare la salma all’obitorio dell’ospedale di Tortona.