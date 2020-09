Ne avevamo parlato nelle scorse settimane: il numero a pagamento per prenotare visite ed esami alll’ospedale di Tortona (ma non solo) istitituito dall’ Asl a pagameno era sempre occupato e gli utenti spendevano una barca di soldi.

La regione Piemonte per sopperire ai vari problemi ha recentemente istituito il numero verde 800119511 da dove è possibile chiamare per effettuare le prenotazioni anche all’ospedale di Tortona ma non solo.

La situazione, secondo un lettore, a quanto pare, però, non è migliorata, per cui ci ha scritto per sollevare il problema. Di seguito la lettera

Buongiorno,

tramite la vostra testata pongo una domanda ai tanti, troppi , che ci hanno dipinto in modo incantevole la rinascita dell’ospedale di Tortona e finalmente del tanto atteso e risolutivo centro unico di prenotazione telefonica.

Pur tentando cento volte al giorno, la linea risulta sempre occupata oppure dopo tre squilli la comunicazione viene automaticamente chiusa.

Quindi ?

Come sempre, per chi puo’ permetterselo non resta che rivolgersi al privato in caso contrario, pur pagando per il SSN, non resta che aspettare serenamente la morte.

Chissa’ se qualcuno sta cercando di risolvere la situazione o pensa solo al prossimo comunicato dall’effetto mediatico ?

Lettera firmata