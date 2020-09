Con l’autunno ritornano le proposte del Piano Formativo Integrato 20-21, rivolto a personale educativo, sociale, culturale e sanitario e organizzato dal Comune di Alessandria, Assessorato alle Politiche Giovanili, in collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione. Il Piano Formativo propone corsi, seminari e percorsi di formazione su tematiche pedagogiche, sociali e culturali con l’obiettivo di sostenere e implementare le competenze di docenti, educatori, animatori e personale socio-assistenziale e sanitario nella relazione educativa con i bambini.

In parte il programma è sostenuto dall’Impresa sociale Con i Bambini nell’ambito dei progetti “Alleanze Educative” Bando Prima Infanzia 0/6 ed “Explora” Bando Nuove Generazioni, che vantano un esteso partenariato e vedono il Comune di Alessandria come soggetto capofila del primo progetto e la cooperativa sociale Semi di Senape Capofila di Explora*.

“Compatibilmente con la precarietà della situazione attuale – rileva l’Assessore alle Politiche Giovanili Cherima Fteita – abbiamo pensato di fare delle proposte mirate a questo periodo di grande cambiamento organizzativo, relazionale e didattico, affinché la formazione risulti sempre adeguata agli standard educativi, anche attraverso nuove modalità operative”.

“La formazione del personale educativo e docente e’ connessa alla professione stessa e la valorizza – aggiunge l’Assessore alla Pubblica Istruzione Silvia Straneo- Il Comune predispone una offerta formativa sulle tematiche più importanti e sfidanti del panorama educativo offrendo strumenti, suggestioni, azioni che i partecipanti possono far propri elaborando al meglio le loro potenzialità nelle attività di insegnamento”.

La peculiarità del Piano Formativo per questo anno scolastico è che viene proposto in due tranches, la prima che prevede un’offerta esclusivamente on line, da ottobre a dicembre 2020. Da gennaio 2021 vi sarà una nuova tranche di proposte, che si confida possano essere per la maggior parte in presenza, pur con tutte le accortezze e nel rispetto delle normative anti Covid.

La prima parte del Piano Formativo prevede due tipologie di corsi. La prima consta di 3 percorsi con approccio media-educativo, a cura del docente Michele Marangi per accrescere le competenze progettuali e operative in riferimento all’universo digitale, strutturati sulle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica proposte dal MIUR. Alla luce del lockdown del 2020, sarà approfondita la riflessione sulla relazione educativa e pedagogica a distanza, approfondendo le potenzialità di utilizzo del digitale nella relazione tra studenti, docenti, operatori e famiglie.

Essere cittadini digitali

Progettare azioni didattiche e pedagogiche per i preadolescenti tra 11 e 13 anni

15 ore rivolte a chi opera con i preadolescenti: come utilizzare la costante immersione nel digitale dei preadolescenti per valorizzare le loro competenze informali, rafforzando la loro consapevolezza per evitare rischi e pericoli; come accrescere le competenze degli adulti per facilitare la relazione con i preadolescenti e il raggiungimento di obiettivi didattici a scuola ed educativi a casa.

Dalle 16 alle 19 : venerdì 16 ottobre, lunedì 2, mercoledì 11 e 25 novembre, mercoledì 9 dicembre.

Rivolto a operatori della Scuola Secondaria di 1° grado

Digitale? Elementare, Watson!

Esplorare e creare con i media digitali insieme ai bambini e alle bambine tra 6 e 10 anni

15 ore rivolte a chi opera con i bambini e le bambine della scuola primaria: in che misura, e con quali modalità, il digitale può essere utilizzato non solo come semplice fruizione passiva, ma favorendo l’esplorazione, la scoperta e la creatività dei più piccoli? Attraverso quali strategie l’accrescimento di competenze sui media digitali da parte degli adulti può facilitare il raggiungimento di obiettivi didattici a scuola ed educativi a casa?

Dalle 16 alle 19: mercoledì 14 e venerdì 30 ottobre, lunedì 9 e 23 novembre, giovedì 10 dicembre.

Rivolto a operatori della Scuola Primaria

Bambini digitali?

Nuovi media e infanzia, tra gioco, didattica e sviluppo cognitivo

Anno 3 | La relazione educativa tra presenza e distanza

12 ore rivolte a chi opera professionalmente nei servizi per l’infanzia: in che misura, e con quali modalità, i media rappresentano un formato di apprendimento per l’infanzia? attraverso quali strategie l’accrescimento di competenze sui media da parte degli adulti può facilitare il raggiungimento di obiettivi didattici a scuola ed educativi a casa?

Dalle 16 alle 19: lunedì 5 e venerdì 23 ottobre, mercoledì 4 e lunedì 16 novembre.

Rivolto a operatori della Scuola dell’Infanzia.

Gli altri due percorsi sono volti ad accrescere le competenze personali e professionali.

Educare le Life Skills – Modulo di base – a cura di Life Skills Italia (12 ore)

per approfondire la consapevolezza di sé per poi passare a sviluppare e allenare tutte le altre competenze. L’autoconsapevolezza delle proprie emozioni, dei propri pensieri e dei propri comportamenti rappresenta il primo passo per rendere chi educa “allenatore/trice emotivo/a” efficace e intenzionale.

Percorso rivolto a educatrici servizi dell’infanzia (0-6 anni): dalle 17 alle 19 Giovedì 8, 15, 22 e29 ottobre e 5 e 12 novembre.

Percorso rivolto a insegnanti di scuola primaria e secondaria di 1°grado: dalle 17 alle 19 Martedì 3, 10, 17, 24 novembre e 1 e 15 dicembre.

Storie del tempo straordinario , a cura di Lucia Portis

Il tempo straordinario del confinamento ha prodotto in tutti noi una rivoluzione.

Improvvisamente così privato, denso e indubbiamente ricco, ha trasformato necessariamente il nostro modo di lavorare, relazionarci, di apprendere e vivere gli spazi domestici.

Tutto questo ha bisogno di essere raccontato.

Raccontare per capire, raccontare per elaborare…

Il percorso sarà suddiviso in due fasi:

1° fase del percorso riservata agli operatori: 6 incontri online di due ore e mezza per gli operatori dalle 17 alle 19.30 lunedì 19 e 26 ottobre e 2, 9, 16 e 30 novembre;

2° fase del percorso riservata alle famiglie: 6 incontri online di due ore per le famiglie dalle 17 alle 19.00 lunedì 11, 18, 25 gennaio e 1, 8, 15 febbraio 2021.

Per le iscrizioni occorre richiedere il modulo a servizio.giovani@comune.alessandria.it , da compilare stampare, firmare, scansionare e rispedire allo stesso indirizzo.

Per informazioni è disponibile il Servizio Giovani e Minori allo 0131 515 773, 776, 770, 755.

Il costo per ogni modulo formativo è di € 15,00, da versare solo dopo la conferma di avvenuta iscrizione e l’invio via mail dello IUV da parte del Servizio Giovani e Minori.

*Il Progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da ACRI, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale “Con I Bambini”, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org .