Lunedì 21 settembre ore 17,15, Parco del Castello di Tortona: in viale degli Olmi, davanti al “Voltone” i bambini giocano tranquilli, ridono e schiamazzano sotto gli occhi attenti di nonni e genitori.

E’ una giornata come tante ma all’improvviso il grosso cinghiale che vedete nella foto in alto e nelle immagini a fine articolo, esce dalla vegetazione si avvicina a una panchina e come se nulla fosse cammina tranquillamente per una decina di metri lungo la strada. L’animale sente le voci dei bambini e non ci fa neppure caso, si avvicina al parco giochi e fa il suo bagno di fango davanti alla porta del campetto. Se ne sta tranquillo per i fatti suoi senza degnare di uno sguardo mamme e bambini che spaventati si rifugiano in alto sulla collinetta verso la chieda delle suore di Villa Charitas

Il cinghiale rimane circa 5 minuti, poi si è infila nel sentiero da dove era venuto nel sentiero fino a quando scompare nuovamente nella vegetazione.

Nel frattempo scatta l’allarme e sul posto dopo 15 minuti arriva la Polizia Municipale.

Il Sindaco Federico Chiodi viene informato dell’accaduto e immediatamente si mobilità.

“Abbiamo già gestito situazioni simili in collaborazione con le associazioni animaliste cittadine e Servizio faunistico della Provincia – dice Chiodi – in particolare durante il lockdown sono aumentati gli avvistamenti di animali selvatici all’interno del territorio cittadino per via della scarsa circolazione di persone. Come da prassi abbiamo inoltrato la segnalazione alla Guardie faunistiche provinciali che si occuperanno di tutelare la sicurezza dei cittadini e la salute dell’animale.”

“Ai cittadini – conclude il primo cittadino di Tortona – chiedo di essere prudenti, in particolar modo assicurarsi che i cani nell’area del Castello vengano condotti con il guinzaglio, perchè questi animali non sono abitualmente aggressivi, specialmente quando non hanno piccoli, ma possono reagire bruscamente se si sentono minacciati.”

Questo può accadere se vedono un cane, anche non al guinzaglio.

Un nostro lettore ci ha inviato un video dell’animale con sottofondo le voci dei bambini. Abbiamo cercato di copiarlo sul sito ma non ci siamo riusciti. Chi è iscritto a facebook può vedere il video al link https://www.facebook.com/100012536883354/videos/999333017161252

Di seguito altre immagini dell’animale