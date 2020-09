Grazie all’Unitre e al Comune di Tortona che è riuscito a trovare nuovi spazi, alla fine, l’emergenza Coronavirus finirà forse per essere un toccasana per la tribolata vicenda che coinvolge l’istituto Comprensivo B, quello che ha dovuto traslocare da viale Kennedy perché le scuole erano a rischio sismico ed era stato diviso in tre diverse sedi.

Ora finalmente, almeno gran parte delle ex elementari e medie torneranno a riunirsi.

Sono ormai conclusi, infatti, disposti dal Comune che riguardano gli edifici su piazzale Mossi: all’ ex IAL dove già aveva sede parte della scuola primaria “Salvo d’Acquisto”, sono stati messi a disposizione alcuni locali dell’ex centro giovani “Off” che si trova nello stesso complesso; sempre nella stessa area si trova anche l’ex sede Unitre che quest’anno ospiterà invece la scuola secondaria di primo grado “Mario Patri”.

A questo proposito la dirigenza dell’istituto Tortona B ha scelto di non utilizzare più la sede di via Bonavoglia per le scuole medie che saranno allocate quasi esclusivamente nelle strutture di piazzale Mossi, così come gli uffici della segreteria.

Una scelta che spetta alla dirigenza nell’ambito dell’autonomia scolastica, anche se il Comune aveva garantito l’adeguamento degli spazi in via Bonavoglia, dove inizialmente erano previste tre aule e il mantenimento degli uffici.

Nell’ex asilo “Regina Margherita” in via Bidone (foto in basso) continueranno a svolgersi le lezioni per altre classi delle elementari del Tortona B, oltre ad una del “Patri”, grazie anche all’adeguamento del piano seminterrato trasformato in aula.